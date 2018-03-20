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رسالة تهديد مخيفة من ” داعش ” إلى ميسي

رسالة تهديد مخيفة من ” داعش ” إلى ميسي
ماجد محمد(صدى):

تداولت وكالات أنباء وصحف عالمية ، صورة صممها تنظيم داعش الإرهابي ، لنجم برشلونة ، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، يظهر خلالها مرتديًا ملابس الإعدام .

ونشر التنظيم الصورة المخيفة ، عبر موقع مخصص لتعقب أنشطة التنظيمات الإرهابية ، وعلق عليها بآية قرآنية من سورة الأنفال ” فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ” .

وكان ” داعش ” قد نشر مجموعة من الصور التي تحمل تهديدًا لشخصيات كروية شهيرة ، أبرزهم ميسي ومدير المنتخب الفرنسي ” ديشامب ” ، مع اقتراب المونديال الذي يقام في روسيا .


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