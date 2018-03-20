بالفيديو.. اعتداء لاعبي القادسية على حكم مباراة بالكويت

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لحظة اعتداء لاعبي القادسية على حكم مباراة بالضرب بالكويت.

وعلق أحد النشطاء على الفيديو قائلًا : ألاحظ كثرة ضرب الحكام في الكويت في مختلف الالعاب لو يكون هناك إجراءات مشددة كالشطب نهائيًا وعدم دخول الملاعب الرياضية قد تكون رادع للآخرين، مع التوعية للاعبين بضبط أعصابهم وعدم النرفزة نهائيا مهما حصل من استفزاز سواء من الحكم أو الفريق المقابل .