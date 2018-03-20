رسميا.. وزير التعليم يعلن إبعاد المتعاطفين مع الإخوان من التدريس
أصدر وزير التعليم ، أحمد العيسى ، قرارًا رسميًا ، اليوم الثلاثاء ، يقضي بإبعاد كل من يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية ، أو أفكارها ورموزها المتطرفة ، من أي منصب إشرافي أو من التدريس .
وشدد ” العيسى ” على ضرورة التوعية بخطر أفكار الجماعة الإرهابية ، من خلال إقامة الأنشطة الفكرية بالجامعات والمدارس .
ووجه وزير التعليم ، بضرورة إعادة صياغة الكتب المدرسية ، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان الإرهابية ، بالإضافة إلى منع الكتب المحسوبة على الجماعة ، من كافة المدارس والجامعات .
ابن طابة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
والله ان الأخوان المسلمين شر.
وأنت الله يعين عليك.
حسن[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله جامعاتنا مليانه من هذي الاشكال مصاريه متشددين في هذا الموضوع، لمحه بسيط في جامعات مدينه جدة تلقو منهم كثير،