رسميا.. وزير التعليم يعلن إبعاد المتعاطفين مع الإخوان من التدريس

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير التعليم ، أحمد العيسى ، قرارًا رسميًا ، اليوم الثلاثاء ، يقضي بإبعاد كل من يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية ، أو أفكارها ورموزها المتطرفة ، من أي منصب إشرافي أو من التدريس .

وشدد ” العيسى ” على ضرورة التوعية بخطر أفكار الجماعة الإرهابية ، من خلال إقامة الأنشطة الفكرية بالجامعات والمدارس .

ووجه وزير التعليم ، بضرورة إعادة صياغة الكتب المدرسية ، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان الإرهابية ، بالإضافة إلى منع الكتب المحسوبة على الجماعة ، من كافة المدارس والجامعات .