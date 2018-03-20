تعليم الرياض يدعو حملة الماجستير والدكتوراه لإدخال بيناتهم للاستفادة بقدراتهم

عادل الحربي(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض, اليوم, الثلاثاء, منسوبيها الحاصلين والحاصلات على مؤهلات أكاديمية بعد البكالوريوس من شاغلي الوظائف التعليمية, إلى المسارعة بإدخال بياناتهم قبل نهاية دوام, يوم بعد غد الخميس الموافق 5 من رجب الحالي، وذلك بهدف الاستفادة من المميزين منهم, من حملة الماجستير والدكتوراه في قطاعات الوزارة المختلفة.

جاء ذلك في تعميم وجهة مدير تعليم الرياض ” حمد الوهيبي ” , إلى جميع المدارس والإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بالمنطقة, لإطلاع منسوبيها ممن لديهم مؤهل أعلى من البكالوريوس ” دبلوم، ماجستير، دكتوراه ” .

ودعا التعميم إلى متابعة حساب الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” @edutr2014، أو زيارة الرابط التالي: من هنا .