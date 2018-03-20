حساب المواطن يوضح موقف العسكريين من التسجيل في البرنامج
أكد المهندس علي راجحي ، مدير عام برنامج حساب المواطن ، إنه لا يوجد ما يمنع العكسريين من التسجيل في البرنامج .
وأشار ” راجحي ” ، خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” ، المذاع على قناة روتانا خليجية ، مساء اليوم الثلاثاء ، إلى أنه لا يوجد أي مواطن مستثنى من التسجيل في البرنامج ، مهما كانت وظيفته .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
للحين في مغفلين مصدقين ذَا البرنامج
هذا ياجماعة الخير القصد فيه يعرفون وش عندنا سيارات وبيوت ونيقان ومزارع وعيال وكم رواتبهم
وكم يدخل لهم وعقبها ٢٠٢٠ يجيكم الشيول عقب ذَا ال ٣٠٠ وال ١٠٠٠ ريال الي جالسين تحدثون علومك فيها كل شهر
حساب قوترشورب خذو العلم والله على ماقول شهيد