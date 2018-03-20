حساب المواطن يوضح موقف العسكريين من التسجيل في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

أكد المهندس علي راجحي ، مدير عام برنامج حساب المواطن ، إنه لا يوجد ما يمنع العكسريين من التسجيل في البرنامج .

وأشار ” راجحي ” ، خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” ، المذاع على قناة روتانا خليجية ، مساء اليوم الثلاثاء ، إلى أنه لا يوجد أي مواطن مستثنى من التسجيل في البرنامج ، مهما كانت وظيفته .