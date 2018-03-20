تمديد تكليف ” الفضل ” مدير للمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم

سعيد العجل(صدى):

اصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د احمد بن فهد الفهيد قرار بتمديد تكليف سعادة المهندس أحمد بن صالح الفضل مديراً للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم لمدة سنتين اعتباراً من 1439/7/11 هـ.

وعبر المهندس عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة وسعادة نائبة للتدريب وسعادة مدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني.

وأكد المهندس ” الفضل ” أنه سيأخذ على عاتقه الإستمرار بتطوير الوحدة من كافة النواحي والمضي بكل عزم وإرادة للنهوض بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية وتوفير كافة.