محافظ الأفلاج يناقش آلية إقامة مهرجان سنوي للتمور
قام محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين بالاجتماع مع رؤساء البلديات والزراعة والمؤسسه العامه للري وأعضاء لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمناقشة آلية اقامة مهرجان سنوي للتمور بالمحافظة .
وتناول الاجتماع دراسة إقامة مهرجان سنوي للتمور بالمحافظة لدعم منتجي التمور وتشجيعهم لعرض منتجاتهم والاستفادة المادية لهم من خلال الاقبال شراء تلك المنتجات المتنوعة من تمور المحافظة ، كما ناقش الحضور مكان المهرجان وزمن إقامته .
وأكد محافظ الأفلاج أن الهدف من السعي لإقامة مهرجان التمور بالمحافظة يأتي أولاً : دعماً وتشجيعاً للمزارعي النخيل والاهتمام باختيار الأنواع الجيدة من التمور وتسوقين المزارعين لمنتجاتهم بشكل أكبر من خلال المهرجان ولما تتميز به ثانياً محافظة الأفلاج من إنتاج أنواع ممتازة من التمور .
اترك تعليقاً