محافظ الأفلاج يناقش آلية إقامة مهرجان سنوي للتمور

سعيد العجل(صدى):

قام محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين بالاجتماع مع رؤساء البلديات والزراعة والمؤسسه العامه للري وأعضاء لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمناقشة آلية اقامة مهرجان سنوي للتمور بالمحافظة .

وتناول الاجتماع دراسة إقامة مهرجان سنوي للتمور بالمحافظة لدعم منتجي التمور وتشجيعهم لعرض منتجاتهم والاستفادة المادية لهم من خلال الاقبال شراء تلك المنتجات المتنوعة من تمور المحافظة ، كما ناقش الحضور مكان المهرجان وزمن إقامته .

وأكد محافظ الأفلاج أن الهدف من السعي لإقامة مهرجان التمور بالمحافظة يأتي أولاً : دعماً وتشجيعاً للمزارعي النخيل والاهتمام باختيار الأنواع الجيدة من التمور وتسوقين المزارعين لمنتجاتهم بشكل أكبر من خلال المهرجان ولما تتميز به ثانياً محافظة الأفلاج من إنتاج أنواع ممتازة من التمور .