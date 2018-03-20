بالفيديو والصور.. الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا

نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، بمركز ماربيا الإسباني ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا .

وأدى لاعبوا الفريق ، تدريباتهم على الملعب ، تحت إشراف خوان بيتزي ، المدير الفني للمنتخب ، والذي بدأ بتطبيق عدد من التمارين التكتيكية التي شرحها خلال المحاضرة ، التي سبقت الحصة التدريبية ، بعدما قسم اللاعبين إلى مجموعتين .