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بالفيديو والصور.. الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا

بالفيديو والصور.. الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا
نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، بمركز ماربيا الإسباني ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا .

وأدى لاعبوا الفريق ، تدريباتهم على الملعب ، تحت إشراف خوان بيتزي ، المدير الفني للمنتخب ، والذي بدأ بتطبيق عدد من التمارين التكتيكية التي شرحها خلال المحاضرة ، التي سبقت الحصة التدريبية ، بعدما قسم اللاعبين إلى مجموعتين .


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