بالفيديو والصور.. الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا
أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، بمركز ماربيا الإسباني ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا .
وأدى لاعبوا الفريق ، تدريباتهم على الملعب ، تحت إشراف خوان بيتزي ، المدير الفني للمنتخب ، والذي بدأ بتطبيق عدد من التمارين التكتيكية التي شرحها خلال المحاضرة ، التي سبقت الحصة التدريبية ، بعدما قسم اللاعبين إلى مجموعتين .
📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأول يجري تدريباته اليومية بمركز ماربيا ضمن معسكره الإعدادي المقام في أسبانيا.#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/2FUg4x9uCH
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
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