بالفيديو.. قصيدة لعبد الكريم الشمالي تشيد بإنجازات ولي العهد
حرص الإعلامي عبدالكريم الشمالي، الرئيس السابق للمجلس البلدي في المزاحمية ، على التعبير عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله –
وبكلمات مؤثرة نابعة من القلب ؛ يلقيها بصوته الذي يحمل نبرة قوية صادقة ؛ وصف ” الشمالي ” إنجازات سمو ولي العهد ، وخطاه التي تسعى دائمًا لخلق التغيير والنهوض بالمملكة ، عبر أبيات شعرية معبرة .
(في عهد @KingSalman مالنا امثال)
(عنان السماء بالعزم نطمح وصوله)#محمد_بن_سلمان
“مجدد نهضة ودولة”#محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب #محمد_بن_سلمان_في_أمريكا #ولي_العهد#السعودية pic.twitter.com/laI8XyoQtH
— عبدالكريم الشمالي (@Aalshemaly) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
ونشر الإعلامي عبدالكريم الشمالي ، مقطع فيديو عبر حسابه في ” تويتر ” ، يلقي خلاله الأبيات الشعرية التي سطرها ، واصفًا سمو الأمير محمد بن سلمان ، بمجدد النهضة والدولة .
(في عهد @KingSalman مالنا امثال)
(عنان السماء بالعزم نطمح وصوله)#محمد_بن_سلمان
“مجدد نهضة ودولة”#محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب #محمد_بن_سلمان_في_أمريكا #ولي_العهد#السعودية pic.twitter.com/laI8XyoQtH
— عبدالكريم الشمالي (@Aalshemaly) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
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