  • الأربعاء 21

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. قصيدة لعبد الكريم الشمالي تشيد بإنجازات ولي العهد

بالفيديو.. قصيدة لعبد الكريم الشمالي تشيد بإنجازات ولي العهد

بالفيديو.. قصيدة لعبد الكريم الشمالي تشيد بإنجازات ولي العهد
نايف السالم(صدى):

حرص الإعلامي عبدالكريم الشمالي، الرئيس السابق للمجلس البلدي في المزاحمية ، على التعبير عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله –

وبكلمات مؤثرة نابعة من القلب ؛ يلقيها بصوته الذي يحمل نبرة قوية صادقة ؛ وصف ” الشمالي ” إنجازات سمو ولي العهد ، وخطاه التي تسعى دائمًا لخلق التغيير والنهوض بالمملكة ، عبر أبيات شعرية معبرة .

ونشر الإعلامي عبدالكريم الشمالي ، مقطع فيديو عبر حسابه في ” تويتر ” ، يلقي خلاله الأبيات الشعرية التي سطرها ، واصفًا سمو الأمير محمد بن سلمان ، بمجدد النهضة والدولة .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *