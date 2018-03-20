بالفيديو.. قصيدة لعبد الكريم الشمالي تشيد بإنجازات ولي العهد

نايف السالم(صدى):

حرص الإعلامي عبدالكريم الشمالي، الرئيس السابق للمجلس البلدي في المزاحمية ، على التعبير عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله –

وبكلمات مؤثرة نابعة من القلب ؛ يلقيها بصوته الذي يحمل نبرة قوية صادقة ؛ وصف ” الشمالي ” إنجازات سمو ولي العهد ، وخطاه التي تسعى دائمًا لخلق التغيير والنهوض بالمملكة ، عبر أبيات شعرية معبرة .

ونشر الإعلامي عبدالكريم الشمالي ، مقطع فيديو عبر حسابه في ” تويتر ” ، يلقي خلاله الأبيات الشعرية التي سطرها ، واصفًا سمو الأمير محمد بن سلمان ، بمجدد النهضة والدولة .