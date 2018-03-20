بالفيديو.. المياه الجوفية تحول قطعة أرض لبحيرة في جدة

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر تحول قطعة أرض تقع بمحاذاة شارع حراء بمدينة جدة لبركة من المياه.

وأظهر مقطع الفيديو، وجود كمية كبيرة من المياه في قطعة أرض بسور من جميع الاتجاهات، كادت أن تشبه البحيرة بعدما تسربت إليها المياه الجوفية وغمرتها خلال عمليات الحفر.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أنها منعت مالك الأرض من استعمال شبكة تصريف الأمطار في تصريف المياه الموجودة في أرضه، مشيرة إلى أن على المالك التعاقد مع شركات متخصصة لتجفيف الأرض وتدعيمها.