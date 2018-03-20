بالصور.. الرياض تحتل المركز الـ 11 عربياً في أفضل المدن للمعيشة

عادل الحربي(صدى):

احتلت الرياض عاصمة المملكة العربية, المركز الحادي عشر عربياً و الـ 165 عالمياً، فيما تلتها جدة في المركز الثاني عشر عربياً و الـ 168 عالمياً، وذلك في قائمة أفضل المدن معيشة في العالم لعام 2018، حسب المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات.

كما احتفظت العاصمة النمساوية فيينا, بمكانتها كأفضل المدن معيشة في العالم، في حين ظلت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ, ويساعد المسح الذي أجرته الشركة على 231 مدينة الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين, واشتملت المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

وجاءت مدينة دبي في المركز الأول عربيا والـ 74 عالميا، فيما تلتها أبو ظبي ومسقط والدوحة وتونس، في المراكز من الثاني وحتى الخامس عربيا، بينما جاءت الرباط والعاصمة الأردنية عمان ثم الدار البيضاء والكويت والمنامة في المراكز من السادس إلى العاشر.

بينما حلت الرياض في المركز الحادي عشر عربيا و الـ 165 عالميا، فيما تلتها جدة في المركز الثاني عشر عربيا و الـ 168 عالميا، يليها مدن الجزائر العاصمة والقاهرة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر.

وفي النهاية، جاءت طرابلس بليبيا في المركز الرابع عشر عربيا والـ 218 عالميا، ثم دمشق والخرطوم وصنعاء على التوالي، بينما تذيلت بغداد القائمة بالمركز الـ 19 والـ 231 والأخير عالميا.

وتوجد ثماني دولة أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل حيث توجد ثلاثة مدن ألمانية وثلاثة مدن سويسرية في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا التي يسكنها 1.8 مليون نسمة القائمة للعام التاسع على التوالي مع تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن, وجاءت زوريخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا في المركز الثالث.

وحلت فانكوفر في المركز الخامس لتصبح أفضل مدينة في أمريكا الشمالية. وجاءت سنغافورة في المرتبة 25 ومونتيفيديو في المركز 77. ودخلت دوربان القائمة لتحتل المرتبة 89, وتراجعت لندن مركزا واحدا إلى المركز 41 في المقارنة السنوية.