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بالفيديو.. تركي بن طلال يصل أبها لمباشرة مهامه نائباً لأمير عسير

بالفيديو.. تركي بن طلال يصل أبها لمباشرة مهامه نائباً لأمير عسير
أبها(صدى):

وصل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أبها لمباشرة مهامه نائباً لأمير منطقة عسير، حيث تقدم مستقبليه بعد نزوله من الطائرة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

ويذكر أن الأمير فيصل بن خالد قد وصل إلى المطار في وقت سابق لاستقبال نائبه الذي عُين مؤخراً بعد شغور المنصب بوفاة نائبه السابق الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله إثر سقوط طائرة عمودية كان يستقلها لتفقد عدد من المشروعات.

 


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