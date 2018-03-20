الاتحاد يعلن مواعيد مباريات ملحق دوري الدرجة الثانية والثالثة

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بالكشف عن مواعيد ملحق دوري الدرجة الثانية مع دوري الدرجة الثالثة والتي جاءت بعد قرار مجلس اتحاد الكرة بزيادة الفرق في الموسم المقبل.

وستُقام جولة الذهاب لمباراة البدائع وعفيف يم و29 مارس عصرًا، بينما تُقام مباراة الثقبة والنخيل في مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر يوم الجمعة 30 مارس.

وسيشهد يوم الجمعة كذلك مباراتي الدرعية والعيون في ملعب معهد إعداد القادة، وستقام مباراة وج والتهامي على ملعب مدينة الملك فهد.

أما جولة الإياب فتشهد إقامة مباراة النخيل والثقبة يوم 6 أبريل عصرًا، وتُقام في اليوم ذاته مباريات ” عفيف والبدائع، العيون والدرعية، التهامي ووج ” .