بالصور.. النصر يواصل تدريباته اليومية

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، تدريباته اليومية ، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله – .

وأجرى الفريق تدريبات تركز على الجوانب اللياقية ، مع تطبيق بعض الجمل التكتيكية ، حيث بدأ كرونسلاف مدرب الفريق ، بعقد اجتماع مع اللاعبين ، ثم تلاه بتمارين لياقية متنوعة ، استمرت لأكثر من ساعة ، طبق بعدها اللاعبين تدريب تكتيكي يعتمد على التمريرات البينية من لمسة واحدة ، في مساحات قصيرة .

وقسم المدرب اللاعبين بعد ذلك ، إلى أربع مجموعات ،حيث لعبوا كرة طائرة بالرأس والقدم ، ليختتموا التدريب بتمارين إطالة توجهوا بعدها إلى الجاكوزي ، بينما اكتفى اللاعبان عبدالرحمن العبيد وأحمد عكاش بالجري حول الملعب .