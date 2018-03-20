بالصور.. قيادات جوازات مكة تزور مركز العمليات الموحدة 911

نايف السالم(صدى):

زار مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد عابد بن فايز الحارثي اليوم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يرافقه عدد من ضباط منسوبي إدارة الجوازات حيث التقى مدير المركز العقيد علي بن عطية الغامدي الذي قدم لهم نبذة تعريفية عن الأعمال والمهام التي يقوم بها المركز

واطلع منسوبي الجوازات على أركان واقسام المركز المختصة باستقبال وترحيل البلاغات على مدار الساعة وبعدة لغات مختلفة ومتنوعة.

واطلع العميد الحارثي على الية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وكيفية تمرير البلاغ للجهة المختصة سوا أمنية أو خدمية في وقت قياسي .