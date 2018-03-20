أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة

أبها(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ، تؤدي لإعاقة الرؤية ، على منطقة الشرقية ، حيث تستمر الحالة الجوية حتى تمام الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء .

وأشار الإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم ، إلى أن منطقة عسير ، تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات برد ، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، على مناطق العسران ، لتمتد إلى الحبلة ، والقرحاء ، وآل زهير ، لتشمل الأجزاء المجاورة والغربية منها ، لتستمر الحالة حتى مساء اليوم الثلاثاء .