إغلاق وغرامة 400 ألف ريال لمسلخًا مخالفًا للدواجن في المدينة

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قرار بمعاقبة مسلخًا مخالفًا للدواجن بالمدينة المنورة بالإغلاق لمدة 6 أشهر، وتغريمه 400 ألف ريال لمخالفاته شروط السلامة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم قاسم، أن فرق الرقابة البيطرية قامت بتدوين عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة المنتج النهائي الخارج من المسلخ، تبيِّن تهديد صحة المستهلكين، وتوجب الإغلاق والغرامة.

ودعا الدكتور قاسم جميع المشاريع الحيوانية إلى الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات والتعاميم التي تصدرها الوزارة حماية للمستهلكين، وكذلك لتلك المشاريع المنتجة.