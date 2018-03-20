بالفيديو.. ” أواصر ” تكشف أسباب بقاء الأسر خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف عضو مجلس إدارة جمعية أواصر محمد العنيق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب بقاء بعض الأسر خارج المملكة، مؤكدًا أن أكثرهم يتواجدون في دول عربية.

وقال العنيق خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، إن البعض يحبذ البقاء في هذه الدول نظرًا لأنه رتب مكان سكنه وتعود على عادات وتقاليد البلد الذي يتواجد فيها، مؤكدًا ان الجمعية تساعد بطريق مباشرة الأسر التي تريد الرجوع إلى وطنهم.