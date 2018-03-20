بالصور.. ” أخضر الشباب ” يواصل تدريباته الإعدادية بالإمارات

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب الوطني لدرجة الشباب ، تدريباته ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالإمارات ، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا ، تحت 19 عامًا ، في إندونيسيا ، وذلك منتصف أكتوبر المقبل .

وأدى لاعبوا المنتخب ، تدريباتهم اليومية ، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب مدينة دبي الرياضية ، بإشراف المدير الفني للمنتخب ، خالد العطوي .

وركزت الحصة التدريبية ، على تمارين التمرير والتحرك ، ومن ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات ، قاموا من خلالها بتطبيق تمارين على التنظيم الدفاعي في الحالة الهجومية ، وتمارين على الاستحواذ .

يذكر أن أخضر الشباب ، يفتتح مشاركته ببطولة دبي الدولية الودية ، يوم 23 مارس الجاري ، أمام المنتخب التايلاندي ، ليلتقي يوم 25 مارس بالمنتخب الأرميني ، ومن ثم يختتم مشاركته في البطولة بلقاء الإمارات يوم 27 مارس الحالي .