الكرة التي تجمع الأخضر بروسيا في افتتاح المونديال تسافر الفضاء

نواف السالم(صدى):

تخوض الكرة التي يتم الاستعانة بها في اللقاء الافتتاحي لبطولة المونديال المقام بروسيا ، والتي تجمع بين المنتخب الوطني وروسيا ، رحلتها عبر الفضاء ، يوم غد الأربعاء .

وأطلقت ” الفيفا على الكرة الجديدة اسم ” تليستار 18 ” ، والتي وصفتها بأنها تمثل إعادة لإحياء النموذج التقليدي للكرة القديمة ، بنموذج عصري بأحدث التقنيات .

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن تنجح الكرة الجديدة في تحقيق نفس القدر من الشعبية الذي حققته الكرة القديمة لبطولة كأس العالم .