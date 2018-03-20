الكرة التي تجمع الأخضر بروسيا في افتتاح المونديال تسافر الفضاء
تخوض الكرة التي يتم الاستعانة بها في اللقاء الافتتاحي لبطولة المونديال المقام بروسيا ، والتي تجمع بين المنتخب الوطني وروسيا ، رحلتها عبر الفضاء ، يوم غد الأربعاء .
وأطلقت ” الفيفا على الكرة الجديدة اسم ” تليستار 18 ” ، والتي وصفتها بأنها تمثل إعادة لإحياء النموذج التقليدي للكرة القديمة ، بنموذج عصري بأحدث التقنيات .
ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن تنجح الكرة الجديدة في تحقيق نفس القدر من الشعبية الذي حققته الكرة القديمة لبطولة كأس العالم .
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