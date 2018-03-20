بالصور.. أمير جازان يكرم ضباط وأفراد الشرطة

تركي السالم(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط وأفراد شرطة المنطقة، بحضور مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.

وتمنى سمو أمير منطقة جازان للجميع المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

من جهتهم قدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه، سائلين الله العون لهم في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والسهر على أمنه وراحته.