ولي العهد: هدفنا إيجاد أسواق نفط مستقرة بغض النظر عن أسعارها

نايف السالم(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، هدفنا إيجاد أسواق نفط مستقرة بغض النظر عن انخفاض الأسعار وارتفاعها.

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية ، السفير سين لاولير .