أسرة علي عبدالله صالح تقدم طلبا عاجلا لبوتين

فهمي محمد(صدى):

بعث يحيى محمد صالح ، نجل شقيق صالح ، برقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية روسيا الاتحادية ، مطالبًا خلالها بالضغط بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية ، في اغتيال عمه صالح ، والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من الأطراف المتحاربة .

وطالب نجل شقيق صالح ، خلال البرقية ، بضرورة وجود دوري روسي في إيقاف العدوان الخارجي والداخلي على اليمن ، بالإضافة إلى رفع الحصار المستمر منذ 3 أعوام ، ومحاولة إخراج اليمن من البند السابع ، ورفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين .

وكانت أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، قد قدمت طلبًا بعقد محكمة دولية ، للتحقيق في مقتله ، وذلك خلال مطلع ديسمبر الماضي .