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  3. اشتعال النيران في حافلة يتسبب في تدافع الركاب وتساقطهم

اشتعال النيران في حافلة يتسبب في تدافع الركاب وتساقطهم




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 54 دقيقة

النحشه ياولد………

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