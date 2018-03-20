يوفنتوس: إصابة ” كيليني ” ليست خطيرة

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، بيانًا أكد خلاله أن الإصابة التي تعرض لها لاعب كرة القدم ” جورجيو كيليني ” لا تستدعي قلق جماهير النادي.

وأعلن أن كيليني خضع لفحوصات إضافية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب الإيطالي.

وأضاف البيان أن نتيجة الفحوصات أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة، لكنها تتطلب متابعة يومية.

يذكر أن كيليني غادر معسكر المنتخب، أمس الإثنين، بسبب مشكلة عضلية، وسيمكث في مدينة تورينو، لمحاولة التعافي من أجل مواجهات يوفنتوس المقبلة.