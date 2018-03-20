فحص 45 طنًا من تمور الجوف للمشاركة بالمهرجان الخامس

علي العنزي(صدى):

فحص مهرجان تمور الجوف ممثلاً في لجنة فرز العينات وضبط الجودة في بلدية محافظة دومة الجندل أكثر من 45 طناً من التمور، للمشاركة في النسخة الخامسة من المهرجان، البالغ عدد المشاركين به 60 مزارعاً ، والمقر انطلاقه في الفترة من 11 – 21 رجب 1439هـ، في مدينة التمور بدومة الجندل .

وأجريت الفحوصات في مختبر متخصص بتحليل التمور، حيث جرى فحص التمور للتأكد من سلامتها، وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

وقال رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن عينات التمور تؤخذ ويجري تحليلها ومراقبتها ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل، وتطبيق لائحة المخالفات النظامية حسب ظهور النتائج ، مؤكدًا أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خاصة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الفحوصات ستكون صاحبة السبق في ضمان ثقة المستهلك ورفع القيمة الاقتصادية لمهرجان تمور الجوف، مشيراً إلى الأنواع المختلفة والمتعددة التي يعرضها المزارعين بالمهرجان من تمور الجوف في مقدمتها حلوة الجوف .