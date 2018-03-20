ترامب يعرض صفقات عسكرية على ولي العهد

علي القحطاني (صدى):

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل الاتفاق المبدئي لصفقة عسكرية ضخمة خلال الفترة المقبلة بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة.

وشرح الرئيس الأمريكي لولي العهد تفاصيل الصفقة العسكرية الضخمة، حيث عرض ترامب لوحة توضح مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والتي بصدد الاتفاق عليها بين الجانبين.

وأظهرت اللوحة التي استعرضها الرئيس الأمريكي مجموعة من الطائرات والسفن البحرية ووسائل الدفاع الجوي المتطورة، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والدبابات، وكُتب على اللوحة التي أمسك بها ترامب قيمة 12.5 مليار دولار لتلك الصفقات العسكرية.