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اتحاد الكرة يقرر تغيير ملعب لقاء الأهلي وأحد

اتحاد الكرة يقرر تغيير ملعب لقاء الأهلي وأحد
طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم ، قرارًا بنقل مباراة الأهلي وأحد ، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 والأخيرة من دوري المحترفين ، إلى ملعب الشرائع في مكة المكرمة ، بعدما كان مقررًا لها أن تقام بملعب الجوهرة المشعة في جدة .

وقررت اللجنة تغيير الملعب الذي سيشهد لقاء الفريقين ، بسبب انشغال ملعب الجوهرة بمباريات المصارعة الحرة ” WWE ” ، حيث تقدم عرضًا ضخمًا في المملكة يوم 27 أبريل المقبل ، ليتضمن 7 مباريات على ألقاب الاتحاد .

وبعد انتهاء لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري ، ستتم إزالة أرضية ملعب الجوهرة المشعة ، عقب المباراة مباشرةً ، لإجراء الأعمال اللازمة لإنشاء حلبة مصارعة .

 


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