مقتل وإصابة 51 من مليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز

فهمي محمد(صدى):

لقي 28 شخصاً مصرعهم وأصيب 23 آخرين من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب محافظة تعـز .

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية إن مواجهات عنيفة دارت منذ الصباح في عزلة اليمن قهبان – مقبنة، أسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين ولازالت جثثهم متناثرة في مناطق المواجهات .

وأضاف أن المليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ فجر اليوم .