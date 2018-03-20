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مقتل وإصابة 51 من مليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز

مقتل وإصابة 51 من مليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز
فهمي محمد(صدى):

لقي 28 شخصاً مصرعهم وأصيب 23 آخرين من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب محافظة تعـز .

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية إن مواجهات عنيفة دارت منذ الصباح في عزلة اليمن قهبان – مقبنة، أسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين ولازالت جثثهم متناثرة في مناطق المواجهات .

وأضاف أن المليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ فجر اليوم .

 


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