مقتل وإصابة 51 من مليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز
لقي 28 شخصاً مصرعهم وأصيب 23 آخرين من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب محافظة تعـز .
وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية إن مواجهات عنيفة دارت منذ الصباح في عزلة اليمن قهبان – مقبنة، أسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين ولازالت جثثهم متناثرة في مناطق المواجهات .
وأضاف أن المليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ فجر اليوم .
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