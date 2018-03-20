ترامب: الملك سلمان سيزور واشنطن قريبًا

نايف السالم(صدى):

نقلت مصادر إعلامية، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاءه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهو يؤكد أن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، سيزور واشنطن قريبًا.

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية ، السفير سين لاولير .