الذهب يهبط قبل قرار الفائدة الأمريكي
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضًا مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام .
وأسهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو 4 في المئة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في يناير .
ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1312.97 دولار للأوقية (أنصة) ، بينما ارتفع الدولار قليلًا مقابل سلة من العملات الرئيسية ، كما هبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.4 في المئة إلى 1312.50 دولار للأوقية .
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