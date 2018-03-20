الذهب يهبط قبل قرار الفائدة الأمريكي

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضًا مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام .

وأسهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو 4 في المئة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في يناير .

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1312.97 دولار للأوقية (أنصة) ، بينما ارتفع الدولار قليلًا مقابل سلة من العملات الرئيسية ، كما هبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.4 في المئة إلى 1312.50 دولار للأوقية .