أمير مكة المكرمة بالنيابة يكرم المعلمة الفائزة بمجموعة مايكروسوفت

نايف السالم(صدى):

كرم الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، المعلمة أريج الغامدي، الحائزة على جائزة المركز الأول في مجموعة المشاريع المطبِّقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم ، في أكبر حدث تعليمي لمايكروسوفت E – 2 ، الذي أقيم في جمهورية سنغافورة مؤخراً.

ولدى استقبال سموه، المعلمة الفائزة في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ، هنأ سموه المعلمة بالإنجاز الذي حققته ، متمنياً لها المزيد من التفوق وتحقيق الإنجازات التي يفخر بها الوطن.

من جهتها ، ثمنت المعلمة أريج الغامدي تكريم سمو أمير المنطقة بالنيابة ، لافتةً إلى أن هذا التكريم غير المستغرب على ولاة الأمر وعدته دافعاً لها لتحقيق المزيد من التميّز بما يسهم في رفع اسم الوطن في المحافل المحلية والعالمية.

وكانت المعلمة حصلت على المركز الأول في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 300 معلم ومعلمة من 90 دولة في العالم ، تنافسوا خلالها على جوائز المشاريع المطبِّقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم.