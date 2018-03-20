بالصور.. بلدية طريف تنفذ عددا من الأعمال الزراعية لاستقبال المتنزهين

سعيد العجل(صدى):

نفّذت بلدية محافظة طريف ممثله بإدارة الخدمات قسم الزراعة، عددًا من الأعمال الزراعية استعداداً لاستقبال المتنزهين للاستمتاع في الأجواء الجميلة.

قامت البلدية بأعمال وتنظيف الحدائق وتهذيب وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش وصيانه شبكات الري وصيانة الألعاب لتكون الحدائق والمنتزهات متنفسًا للأهالي والزوار والمسافرين كما تدعو بلدية محافظة طريف المتنزهين للمحافظة على الممتلكات العامه التي وضعت من أجلهم.

من جانبه، شكر رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي المواطنين الذين تجاوبوا سريعًا في إزالة مخلفات البناء بجانب منازلهم حيث اعتبر هذا التعاون ايجابي و ينم عن احساسهم بالمسؤلية للارتقاء بالخدمات البلدية.

