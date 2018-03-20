بالصور.. إصابة شخصين ومقتل المهاجم في إطلاق نار قرب واشنطن

واشنطن(صدى):

شهد محيط مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في ولاية مريلاند، على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأمريكية، إطلاق نار، الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة شخصين ووفاة المهاجم متأثرا بجروحه.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري، إن طالبا وطالبة أصيبا برصاص المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وتابع: أن مسؤول الأمن في المدرسة لاحق مطلق النار، وأصابه وقد توفي لاحقا متأثرا بجروجه في المستشفى، وأضاف أن الطالبة في حالة حرجة، وحالة الجريح الثاني مستقرة.

وطوق الأمن منطقة المدرسة، وأظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة أمام مبنى المدرسة الكبير، وقامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالمدرسة.