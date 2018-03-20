كاتب أمريكي: ” محمد بن سلمان ” أقوى شخصية في تاريخ المملكة المعاصر

نايف السالم(صدى):

تناولت بعض الصحف الأمريكية, اليوم, أبرز أهداف زيارة الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظه الله إلى واشنطن.

فقالت ” وول ستريت جورنال ” , أن الزيارة سوف تتخذ حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية, وسيناقش ولي العهد أثناء حواره مع ترامب خطر النظام الإيراني, فيما أضاف الكاتب ” جورج غوس ” , أن الأمير ” محمد بن سلمان ” أقوى شخصية في التاريخ السعودي المعاصر.

وأوضحت ” واشنطن بوست ” , أن ولي العهد يهدف من خلال برنامجه الإصلاحي, لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي, بعيداً عن البترول, وأتفق الخبير ” أوين دانيالز ” مع صحيفة ” وول ستريت ” , بأن الزيارة ستبحث كيفية مواجهة إيران.

وأكد ” جاك كين ” المحلل الاستراتيجي, إنه لم يدعم قائداً في حياته كدعمه لولي العهد السعودي, حيث أن التغييرات التي يقوم بها كبيرة جداً.