معلومات مسربة من ليبيا بشأن مخطط قطري تركي جديد لتهريب الإرهابيين

طلال الضوي(صدى):

حذر ائتلاف المعارضة القطرية ، من مؤامرة جديدة ، يسعى نظام الحمدين للتخطيط لها بالتنسيق مع النظام التركي ، ضد ليبيا .

وقال الائتلاف ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، محذرًا من المخطط القطري التركي الإرهابي على ليبيا ، ” يحذر إئتلاف المعارضة القطرية من مؤامرة اخرى جديدة يعدها النظامين القطري والتركي على ليبيا.وتهدف الى نقل عشرات الارهابيين من سوريا وإلحاقهم بتنظيم داعش في المناطق التي ينتشر فيها من اجل تعزيز قوته وتوسيع انتشاره بعد ان كان الجيش الوطني الليبي قد قلص من نفوذ التنظيم ” .

وتابع موضحًا ” جهاز امن تميم واستخبارات اردوغان, يقومان حاليا بإختيار العناصر الارهابية من محافظة ادلب السورية ليتم تجميعهم ونقلهم الى ضواحي سرت الليبية حيث سيتم اعادة تأهيلهم وتدريبهم ليتأقلموا مع المكان الجديد. وأحد الاهداف الاولى لهؤلاء هو مواجهة القبائل الليبية في سرت المتعاطفة مع الجيش ” .

وأشار ائتلاف المعارضة القطرية ، إلى هناك معلومات مسربة من ليبيا ، تؤكد أن الأوامر التركية والقطرية ، قد أعطيت لمجموعات إخوانية ، تقضي بتأمين خطة تهريب الإرهابيين من منافذ بحرية ، أو طرق تهريب غير شرعية بتونس والنيجر .

وأضاف ائتلاف المعارضة ” إن هذه المحاولات اليائسة التي ينخرط فيها النظامين القطري والتركي والاخوان اصبحت مكشوفة منذ زمن بعيد. وسينقلب كل هذا على رأس تميم واردوغان واعوانهم الداعشيين ومن لف لفهم من الارهابيين ” .