بالصور.. ترامب يُقيم غداء عمل لـ ” ولي العهد ” بالبيت الأبيض

نايف السالم(صدى):

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداء عمل ‏لصاحب السمو الملكي الأمير ‎محمد بن سلمان في ‎البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وأشار ترامب إلى أنه يعتز بصداقته مع الأمير محمد بن سلمان واصفًا هذه العلاقة بـ ” العظيمة ” .

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية ، السفير سين لاولير .

