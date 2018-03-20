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” النقل ” تنفذ حملة لضبط نشاط الأجرة

” النقل ” تنفذ حملة لضبط نشاط الأجرة
نايف السالم(صدى):

نفذت هيئة النقل العام ووزارة النقل، حملة لضبط نشاط الأجرة العامة في مدينة عرعر، والتأكد من التزام جميع ممارسي النشاط بالقوانين والاشتراطات المعمول بها، والكفيلة برفع كفاءة الخدمة.

وقالت هيئة النقل العام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هيئة النقل العام ووزارة النقل تنفذان حملة لضبط نشاط الأجرة العامة في مدينة عرعر، والتأكد من التزام جميع ممارسي النشاط بالقوانين والاشتراطات المعمول بها، والكفيلة برفع كفاءة الخدمة ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 18 دقيقة

انتم ياوزارة الاذى بس فالحين بالمخالفات حتى لو بدون سبب ماتبون المواطن ياكل عيش

ياخذ مشوار١٠ريال تخالفونه ٥٠٠٠ريال

حسبي الله ونعم الوكيل

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