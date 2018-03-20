بالفيديو.. ” هدف ” يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأة من وإلى مقر عملها
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الثلاثاء، عن تحمله 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل.
وقال الصنوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : دعمًا لـ المرأة السعودية هدف يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأه العاملة من وإلى مقر العمل، ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول.
دعما لـ #المرأة_السعودية .. #هدف يتحمل 80% من تكاليف نقل #المراه العاملة من وإلى مقر العمل، ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة #وصول.
التسجيل https://t.co/Rptdwk3e61 pic.twitter.com/epFIo3fsUO
— هدف (@HRDFNews) March 20, 2018
محمد[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 35 دقيقة
بالبدايه قلتو 100% مجانا اشوف النسبه نزلت شوي شوي 00%