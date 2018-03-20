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بالفيديو.. ” هدف ” يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأة من وإلى مقر عملها

بالفيديو.. ” هدف ” يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأة من وإلى مقر عملها
عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الثلاثاء، عن تحمله 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل.

وقال الصنوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : دعمًا لـ المرأة السعودية هدف يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأه العاملة من وإلى مقر العمل، ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 35 دقيقة

بالبدايه قلتو 100% مجانا اشوف النسبه نزلت شوي شوي 00%

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