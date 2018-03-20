” الثنيان ” يكشف عن 3 لاعبين تسببوا في تراجع مستوى الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد نجم الهلال والمنتخب الوطني سابقًا، يوسف الثنيان، إن سبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة ، يعود لافتقاده جهود 3 لاعبين بارزين في الفريق .

وأشار ” الثنيان ” خلال تصريحات له، إلى أن اللاعبين الذين تسبب غيابهم في تراجع الزعيم، هم سالم الدوسري بعد انتقاله إلى فياريال الإسباني، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى اللاعبان المصابان نواف العابد وكارلوس إدواردو .

الجدير بالذكر ، أن الهلال يمر بفترة عصيبة ، بعد تراجع مستواه ، وإضاعته للعديد من الفرص خلال مباريات دوري المحترفين وتذيله قائمة الأندية في البطولة الآسيوية ، فضلًا عن توديعه لبطولة كأس الملك .