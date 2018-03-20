العيسى يؤكد على غزو ” الجماعة الإرهابية ” للتعليم

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله في حوار تليفزيوني على شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية، وهو غزو جماعة الإخوان الإرهابية لنظام التعليم في المملكة.

وقال العيسي: أن ماأشار إليه سموه حقيقة لاتقبل النقاش، مشيرًا إلى انخرط بعض رموز الجماعة الذين هربوا من مصر في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي في التدريس في التعليم العام والجامعي السعودي، وتأثر بهم بعض المسئولين والمشرفين والمعلمين فساهموا في صياغة المناهج الشرعية.

وأشار العيسى إلى أن استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من كافة مسئولي الوزارة، نظراً لاختلاطه بغيره من المدارس الفكرية الإسلامية، وتخفي بعض المتعاطفين مع الجماعة.