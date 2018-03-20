بالفيديو.. ” ميسي ” يتجول داخل مقر تدريبات السيتي

ماجد محمد(صدى):

حرص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، المحترف في صفوف نادي برشلونة الإسباني؛ على التواجد في مقر تدريبات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، وهو المقر الذي يحتضن معسكر منتخب بلاده ، الإعدادي للمونديال .

وأظهر المقطع، ” ميسي ” متواجدًا بمفرده داخل المقر ، متمتعًا باستقبال حافل من قبل المسؤولين، والعاملين بنادي السيتي ، ليتوجه إلى مقر تدريبات المنتخب بعد ذلك .

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني، يقيم معسكرا تدريبيا، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، حيث يستعد راقصوا التانجو لمواجهة إيطاليا وديًا، يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 مارس الجاري، على ملعب الاتحاد.