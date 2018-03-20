فيراتي: ميسي يتمتع بمعاملة خاصة من الحكام

ماجد محمد(صدى):

أوضح نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماركو فيراتي، أن الحكام يمنحون الأرجنتيني ليونيل ميسي، معاملة خاصة، ولا يعاقبونه في أحيان كثيرة على سلوكه السيء، على أرض الملعب.

وقال فيراتي، في تصريحات صحفي، ” لقد كان رد الفعل سيئًا من جانبي، لكنني لم أوجه الإهانة لأحد ” .

وتابع ” في حين أن ميسي يفعل ما يحلو له، ويشهر أصابعه في وجه الحكم، ولا أحد يعاقبه، أنا بحاجة إلى تحسين سلوكي في المباريات المقبلة ” .

وكان فيراتي، قد تعرض للطرد، في وقت سابق هذا الشهر، خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.