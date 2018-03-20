آل الشيخ: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة حال نجحت خطة العمل التى سأضعها مع أخى معالى الوزير خالد عبد العزيز وأخى رئيس اتحاد الكرة هانى أبو ريدة ” .

ويذكر أن مصر، طلب تنظيم بطولة كأس العالم في 2010، لكنها لم تحصل على أي صوت وقتها، ليتم منح شرف تنظيم تلك النسخة إلى جنوب إفريقيا.