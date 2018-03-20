والد محمد الكويكبي: أتمنى انتقال ابني إلى نادٍ يجد فيه فائدته الفنية

نواف السالم(صدى):

كشف مرزوق الكويكبي، والد محمد لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي، رغبته في انتقال ابنه قبل نهاية عقده مع ناديه الحالي إلى أي نادٍ يجد فيه اللاعب فائدته الفنية قبل المادية.

وقال مرزوق الكويكبي، والد اللاعب الدولي المتواجد حاليا في معسكر الأخضر بمدينة ماربيا الإسبانية، يعتبر الاتفاق من ضمن الأندية الكبيرة والعريقة، هو كيان عظيم، أتمنى عودته سريعا إلى موقعه الطبيعي بين الكبار تحت إدارة الشاب المتألق الأستاذ خالد الدبل.

وخطف لاعب العروبة السابق الأضواء في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما ساهم بانتشال فريقه من المراكز المتأخرة ليتقدم في سلم الترتيب بعدما لعب بقميصه 22 مباراة، أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.