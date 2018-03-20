” كيا K900 2019 ” تثير الجمهور بصورها الداخلية

كاليفورنيا(صدى):

تواصل كيا تقديم صور تشويقية للجيل الجديد من سيارتها K900 مع اسكتش يظهر المقصورة الداخلية للسيارة لأول مرة, وقد صممت السيارة بالتعاون بين مقر التصميم العالمي للشركة في كوريا واستديو التصميم في الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا وكما في الجزء الخارجي فالمقصورة الداخلية وصفت بأنها ذات ملامح مريحة وهادئة.

وحملت السيارة العديد من الأسطح المرنة الملمس واللمسات الخشبية والمعدنية والفرش الجلدي. كما حملت السيارة السيدان الرائدة أزرار أقل على لوحة القيادة ونظام ترفيهي 12 بوصة وعدادات رقمية واستفادت من تكنولوجيا HMI التي تعتمد على حساسات تحدد موعد وصول يد السائق للأزرار مع اضاءة داخلية محيطية بعدد 64 لون و7 شعارات للاختيار بينها.

وقد وفرت صور تشويقية سابقة للسيارة فكرة جيدة حول ما نتوقعه من التصميم الخارجي الذي ضم واجهة ومؤخرة جديدة بتصميم قريب من سيارات BMW ومرسيدس في الأمام والخلف وشبكة تهوية كيا وعجلات ألومنيوم كبيرة. ويشاع أن السيارة ستعتمد على نفس قاعدة بناء موديلات ستينجر وجينيسيس السيدان وربما تصل بمحركات V6 وV8 . وستباع السيارة في أسواق محددة حول العالم في الربع الثاني من العام وستطرح في معرض نيويورك للسيارات 2018 في نهاية الشهر الجاري.