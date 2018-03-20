بالصور.. قمصان منتخبات المونديال تحمل لمسات تاريخية

ماجد محمد(صدى):

استعرضت أغلب المنتخبات المشاركة بكأس العالم صيف 2018, قمصانها قبل بدء المباريات الدولية الودية التي تنطلق الأسبوع الجاري، فيما بدا قميص المنتخب الألماني ضمن الأكثر أناقة وتميزًا سواء الأساسي أو الاحتياطي.

وتكتسب قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبل بروسيا، طابعًا من القرون الماضية, إذ حرص أغلب المصممين على إضفاء لمسة تاريخية عليها.

ومن أبرز القمصان الأوروبية التي اكتسبت صبغة من الزمن القديم، قميص منتحبي بلجيكا وإسبانيا، وكذلك المكسيك وكولومبيا.