شرطة الليث تحل غموض جثة ملقاة بجوار مدرسة

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الأمن بشرطة الليث ، بمكة المكرمة ، من إلقاء القبض على قاتل الشاب الثلاثيني الذي عثر على جثته بجوار أحد المدارس ، يوم أمس الإثنين .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أطاحت الشرطة بالمتهم خلال وقت قياسي ، اليوم الثلاثاء ، بعدما اتضح أن القاتل طعن المجني عليه بسكين في صدره ، بعد وقوع مشادة بينهما ، ومن ثم فر هاربًا .

الجدير بالذكر ، أن الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا بوجود جثة بجوار مدرسة في محافظة الليث ، يوم أمس ، لتبدأ في تكثيف جهودها فيما يتعلق بعمليات التحري للبحث عن القاتل ، كما أفادت مصادر بعثورها على آلة حادة بجوار الجثة .

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