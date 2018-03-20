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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شرطة الليث تحل غموض جثة ملقاة بجوار مدرسة

شرطة الليث تحل غموض جثة ملقاة بجوار مدرسة
نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الأمن بشرطة الليث ، بمكة المكرمة ، من إلقاء القبض على قاتل الشاب الثلاثيني الذي عثر على جثته بجوار أحد المدارس ، يوم أمس الإثنين .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أطاحت الشرطة بالمتهم خلال وقت قياسي ، اليوم الثلاثاء ، بعدما اتضح أن القاتل طعن المجني عليه بسكين في صدره ، بعد وقوع مشادة بينهما ، ومن ثم فر هاربًا .

الجدير بالذكر ، أن الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا بوجود جثة بجوار مدرسة في محافظة الليث ، يوم أمس ، لتبدأ في تكثيف جهودها فيما يتعلق بعمليات التحري للبحث عن القاتل ، كما أفادت مصادر بعثورها على آلة حادة بجوار الجثة .

 

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44370 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,,, آمين ,,

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