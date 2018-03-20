الجهات الأمنية تستعين بالطيران للبحث عن ” مفقودة حقل ” بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تواصل فرق الإنقاذ والجهات الأمنية ، ممثلة في حرس الحدود بمنطقة تبوك ، بحثها المكثف لليوم الثامن على التوالي ، عن مفقودة بمدينة حقل ، التابعة للمنطقة ، تبلغ 17 عامًا ؛ فقدت أثناء السباحة ، عندما كانت برفقة شقيقها .

وفي التفاصيل ، فقد كانت الفتاة برفقة أخيها وأختها ، ولم تكن مع والدتها ، وخلال عملية البحث عثر على ثوب نسائي قريب من الموقع ، إلا أن التحريات أثبتت أنه ليس للمفقودة .

وواصل الطيران العمودي ، في اليوم الثاني ، البحث عن الفتاة في البحر ، مع أحد أفراد عائلتها ،إلا أنه لم يتضح لها أي أثر حتى اللحظة الحالية ، حتى بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية في البحث ، بالرغم من أن المنطقة البحرية ليست مفتوحة .