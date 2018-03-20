سلمان بن إبراهيم يؤكد على ألتزام ” الآسيوي ” بالشفافية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على التزام الاتحاد بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، خلال عملية طرح الحقوق التجارية الجارية حالياً لبطولات الاتحاد الآسيوي للفترة ما بين 2021 و2028.

وقال الشيخ سلمان إن عطاء الحقوق التجارية، الذي بدأ في الأول من فبراير 2018، سيخضع لرقابة داخلية ومن قبل مدقق خارجي وكذلك من جانب مجموعة مراقبة مستقلة، وأنه جرى اختيار شركة ديلوا لتكون المدقق الخارجي للمناقصة، وستتولى مراقبة إدارة وإجراءات المناقصة بين الاتحاد الآسيوي والشركات المتقدمة للعطاء.

ويذكر أن مجموعة مراقبة مستقلة مكونة من أعضاء في كل من لجنة ستتولى التدقيق والامتثال واللجنة المالية ولجنة التسويق، الرقابة على إجراءات طرح العطاء، علماً بأن باب تقديم العطاءات سيغلق بتاريخ 29 مارس الجاري.